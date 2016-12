Tufão mata quatro pessoas e destrói casas nas Filipinas

Apesar de ter enfraquecido ligeiramente, o tufão ainda regista ventos de 130 quilómetros por hora e rajadas de 215.



A tempestade é uma das mais fortes a atingir o país desde o tufão Haiyan, que deixou mortas ou desaparecidas mais de 7.300 pessoas, e fez com que cinco milhões ficassem sem casa em 2014.



Em Albay mais de 150 mil pessoas foram deslocadas e foi declarado estado de calamidade no domingo, de modo a desbloquear fundos de emergência.



Cerca de 20 tufões e tempestades atingem anualmente as Filipinas. Nos últimos 65 anos, sete tufões atingiram o país no dia de Natal, de acordo com a agência meteorológica estatal.



O tufão Nock-Ten, que atingiu as Filipinas no dia de Natal, causou pelo menos quatro mortos e destruiu várias casas, chegando hoje à capital, Manila, ligeiramente enfraquecido.O Nock-Ten causou cortes de eletricidade em cinco províncias em plena celebração natalícia e obrigou ao deslocamento de dezenas de milhares de pessoas no país católico.Um camponês morreu ao ser atingido por uma árvore que caiu na província de Quezon, e outras três pessoas, incluindo um casal que foi levado por uma enxurrada de água, morreram na província de Albay, a sudeste de Manila, depois de o tufão tocar terra na província de Casiguran no domingo à noite, segundo a polícia.