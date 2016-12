Tunísia diz que 800 jihadistas regressados estão detidos ou a ser vigiados

Na quinta-feira, o primeiro-ministro tunisino, Youssef Chahed, declarou que todos os 'jihadistas' que regressem a casa depois de combater no estrangeiro serão imediatamente detidos e julgados de acordo com a lei antiterrorista do país.O chefe do executivo precisou ainda que as autoridades têm "listas de todos os [cidadãos tunisinos] terroristas" e "toda a informação sobre eles".Na semana passada, o ministro do Interior, Hedi Majdoub, disse no parlamento que já regressaram das linhas da frente 800 'jihadistas'.As preocupações com o regresso aumentaram desde que o cidadão tunisino Anis Amri, de 24 anos, foi identificado como o alegado atacante que atropelou com um camião 11 pessoas num mercado de Natal em Berlim, na semana passada, depois de ter matado o motorista.Cidadãos tunisinos concentraram-se em frente ao parlamento no passado fim de semana para protestar contra o facto de as autoridades estarem a deixar os combatentes extremistas regressar ao país.O Sindicato Nacional das Forças de Segurança Interna instou o Governo a retirar a nacionalidade aos 'jihadistas' tunisinos.Mas o Presidente, Beji Caid Essebsi, argumentou, citando a Constituição, que as autoridades não podem impedir um cidadão nacional de voltar ao país natal.Desde a sua Revolução de Jasmim, em fim de 2010 e princípio de 2011, a Tunísia foi alvo de repetidos ataques terroristas, que mataram mais de 100 soldados e polícias, bem como cerca de 20 civis e 59 turistas estrangeiros, de acordo com números oficiais.