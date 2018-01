Turista em lua-de-mel morre ao cair em rio

Testemunhas dizem que queda de jovem foi acidental.

Um turista brasileiro de 28 anos morreu ao cair ao rio Tibre, na cidade italiana de Roma, onde estava a passar a lua-de-mel com a mulher.

De acordo com a imprensa local, o jovem terá caído acidentalmente de um muro dos jardins Castelo Sant’Angelo, um dos pontos turísticos mais importantes da cidade e junto ao Vaticano.

O Consulado-Geral do Brasil em Roma informou que o brasileiro desequilibrou-se ao sentar-se no muro, com uma altura de cerca de 10 metros, para comer um gelado.

O homem ainda foi transportado com vida para o hospital San Camilo mas acabou por não resistir aos ferimentos.

O corpo está agora no Instituto de Medicina Legal de Roma para ser autopsiado.