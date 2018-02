Turista morre a posar para fotografia

Homem caiu do topo de uma cascata a 30 metros de altura.

Jiri Barta, de 32 anos, estava de férias com amigos na Tailândia quando caiu de uma altura de 30 metros. O homem aproximou-se de um penhasco, no topo de uma queda de água, para posar para uma fotografia e acabou por escorregar e cair. Teve morte imediata.

Romana Uassara, amiga da vítima, afirmou ao jornal Metro que o grupo de amigos tinha alugado motas para percorrer a ilha e pararam para observar "a bela queda de água" quando Jiri se afastou para conseguir uma melhor paisagem para a sua foto. A mulher recorda que o pé do amigo escorregou e este caiu de cabeça.

Apesar dos esforços de reanimação, dos amigos e dos paramédicos, Jiri não sobreviveu.

Foram necessárias cinco horas até a policia conseguir atravessar a vegetação e recuperar o corpo.

Todos os anos, ocorrem vários acidentes nas cascatas e as autoridades locais reforçam que o sinal de aviso de perigo que se encontra perto do penhasco não é uma sugestão, mas as pessoas continuam a trespassar a zona limite para fotografar o local.