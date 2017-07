Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turistas apanhados a fazer sexo levados nus à esquadra

Casal britânico entrou sem roupa no mar.

12:04

Dois turistas britânicos foram detidos após serem apanhados em flagrante enquanto mantinham relações sexuais numa praia da Tailândia. O casal estava completamente nu dentro do mar quando tudo aconteceu, adianta o jornal Daily Mail.



Vários turistas que se encontravam pela praia viu o sucedido e avisaram de imediato as autoridades. Quando chegaram ao local, os polícias retiraram o casal de dentro de água, sem qualquer roupa.



As autoridades levaram o homem e a mulher para a esquadra mais próxima onde foram acusados de atentado ao pudor e obrigados a pagar uma multa avultada.



Relatórios policiais provaram que o casal estava bêbedo quando entrou dentro do mar despidos.