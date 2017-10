Turistas brigam por causa de espreguiçadeira no Algarve

Casal inglês não gostou que jovens tivessem ocupado uma espreguiçadeira "reservada" com a sua toalha.

Top holiday tip: don’t steal a sunbed from the oldest psycho on the resort pic.twitter.com/43n83qUiAk — jenna (@jennakdeacon) 10 de outubro de 2017

Imagens que mostram um casal de turistas ingleses a discutir com duas jovens escocesas por causa de uma espreguiçadeira, num hotel em Albufeira, no Algarve, está a tornar-se viral nas redes sociais. O caso aconteceu no início do mês de outubro.Tudo começou quando, decidiu deitar-se sobre uma espreguiçadeira que tinha uma toalha em cima, uma técnica muito comum entre os turistas para "reservar" as cadeiras junto à piscina.De repente, a jovem é abordada por uma mulher mais velha que reclama o direito à espreguiçadeira. Neste momento, Jenna decide começar o filmar o momento com o telemóvel.A jovem não cede à exigência da turista inglesa e entre risos pede para a deixarem em paz. Cada vez mais irritada, a mulher chama aquele que tudo aponta que seja o seu companheiro. "Esta é a tua espreguiçadeira?", pergunta o homem enquanto come um gelado.Perante a resposta afirmativa da mulher, o homem levanta a cadeira e Eilidh escorrega para fora da mesma.Em declarações a um jornal local, Jenna, a autora do vídeo,se que a espreguiçadeira tinha estado a manhã toda desocupada. "A Eilidh chegou mais tarde. Como eu já tinha a minha espreguiçadeira ela foi buscar uma das que estavam lá com uma toalha em cima desde manhã sem serem usadas. Por volta das 16h00 surgiu uma mulher muito nervosa e parecia estar à procura de alguma coisa. Dirigiu-se a nós daquela maneira. Se ela nos tivesse só pedido e não partisse logo para a discussão teríamos devolvido certamente a espreguiçadeira", conta.O vídeo já conta com mais de 2000 partihas nas redes sociais.