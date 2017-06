Turistas comem carne de cão a achar que estão a comer frango

Turistas australianos em Bali, Indonésia, estarão a comer carne de cão sem saberem enquanto estão de férias.

Esta situação foi denunciada por turistas e associação ‘Animals Austrália’ abriu um inquérito para investigar o comércio de carne na Indonésia e a sua ligação ao turismo australiano.





A descoberta feita por esta associação protetora de animais será apresentada no programa '7:30' da cadeia ABC, na segunda-feira à noite.

"Os turistas estão à procura de um restaurante que venda frango stay (espetadas com motlho típico) e entram num estabelecimento que anuncia que vende satay. Mas não percebem que as letras RW na loja significam que é carne de cão que está a ser servida", disse Lyn White, responsável da Animals Australia, à ABC. "Ainda há carne envenenada que está a ser vendida", afirma a responsável. Também nas praias são vendidas as famosas espetadas, com os vendedores a enganar os clientes e a dizerem que a carne que estão a servir não é de cão.

Andrew Dawson, diretor do Centro de Informação de Venenos de Nova Gales do Sul afirmou que comer carne de cão envenenada pode causar sintomas como falta de ar e falência de vários órgãos.

A Animals Austrália enviou um investigador secreto para averiguar o comércio de cães na região de Bali. Os turistas terão sido vistos a perguntar a um vendedor se ele tinha frango satay e não de cão. O mesmo disse que não tinha carne de cão, embora anteriormente tivesse dito ao investigador da Animals Austrália que a carne que vendia era mesmo de cão.



Estima-se que por ano sejam mortos mais de 70 mil cães na Indonésia, com destino ao consumo humano. A prática é legal no país e muitos acreditam que comer carne de cão traz benefícios para a saúde. Os 'caçadores de cães' percorrem as ruas em busca dos animais, que são envenenados, sufocados ou espancados até à morte para depois serem cozinhados.

