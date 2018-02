Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turistas obrigados a virar costas às prostitutas

Novas regras do Red Light District entram em vigor em abril.

As novas regras do Red Light District, uma das principais atrações de Amesterdão, pretendem incutir o respeito pelas mulheres. Por isso, a partir de abril os turistas que param para ouvir os guias junto ao local terão de se virar de costas para as prostitutas.



O El País conta que não é permitido fotografar as prostitutas, não é permitido conversar e que também não será possível observá-las continuamente.



As diretrizes foram anunciadas esta quarta-feira. A partir de abril os guias também não podem levar grupos de mais de 20 pessoas e necessitam de uma licença para passear no local que custa 100 euros e tem a validade de um ano e meio.