Turistas pagam mais de mil euros em restaurante por quatro pratos

Japoneses fizeram queixa na polícia italiana. Caso ocorreu em Veneza.

Nei prossimi giorni verificheremo bene questo episodio, ci faremo inviare la copia della denuncia se è stata effettivamente presentata. Se sarà confermato questo episodio vergognoso, faremo tutto il possibile per punire i responsabili. Noi siamo per la giustizia, sempre! https://t.co/SgDDJWB3VP — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) January 21, 2018

Quatro turistas japoneses pagaram 1100 euros num restaurante de Veneza, em Itália, por apenas quatro pratos - três de carne e um de peixe - e água para acompanhar. O caso ocorreu num estabelecimento na praça de San Marco, no centro da cidade.Os estudantes fizeram queixa do restaurante, gerido por um egípcio, na polícia local.O presidente da Câmara já revelou que este caso vai ser investigado: "Se este episódio vergonhoso for verdadeiro, faremos todos os possíveis para punir os responsáveis", referiu Luigi Brugnaro na rede social Twitter.Os quatro homens estudam em Bolonha e estavam em Veneza de visita.