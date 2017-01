Turquia acredita que Daesh está por trás de ataque em discoteca

Cerca de dois terços das vítimas mortais são estrangeiras.



O atirador, que na manhã de hoje continuava a monte, matou um polícia e outro homem no exterior da discoteca Reina, na madrugada do primeiro dia de 2017, antes de abrir fogo contra as pessoas que estavam a festejar no interior.Cerca de dois terços das vítimas mortais são estrangeiras.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Notícias divulgadas esta segunda-feira pela imprensa turca indicam que as autoridades da Turquia acreditam que o grupo radical Daesh está por trás do ataque à discoteca em Istambul durante a passagem de ano.Os jornais Hurriyet e Karar citam funcionários de segurança não identificados que afirmam que as autoridades determinaram que o homem armado que matou 39 pessoas é oriundo de uma nação da Ásia Central, o Uzbequistão ou o Quirguistão.A polícia também estabeleceu semelhanças entre o ataque ao aeroporto de Ataturk em junho e o da noite da passagem de ano e está a investigar se a mesma célula do Daesh levou a cabo os dois atentados, segundo os jornais.