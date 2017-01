Turquia ordena a detenção de 380 empresários

Procuradores turcos emitiram esta quinta-feira mandados de detenção que têm como alvo 380 empresários e homens de negócios, acusados de apoiarem financeiramente o clérigo Fethullah Gulen, apontado pelo presidente Erdogan como o mentor do golpe de Estado falhado que aconteceu em julho passado.



A agência estatal Anadolu revela que os mandatos incluem buscas em casas e escritórios



Gulen, que vive exilado nos Estados Unidos há vários anos, recusou sempre qualquer envolvimento na revolta militar.





Dois quadros do poderoso grupo turco Dogan Holding foram hoje detidos no âmbito de um inquérito sobre eventuais ligações aos presumíveis organizadores da tentativa falhada de golpe de Estado de julho, indicou o grupo em comunicado.

O principal consultor jurídico do grupo, Erem Turgut Yücel, e o antigo diretor executivo, Yahya Üzdiyen, foram detidos após buscas nos seus domicílios e nos seus escritórios, explica a Dogan Holding, particularmente influente nos setores da comunicação social (diário Hürriyet, canal informativo CNN-Türk, agência de notícias Dogan), do imobiliário e da energia.

Segundo o comunicado da empresa, as detenções ocorreram no âmbito de um inquérito que já no início de dezembro levara à detenção do representante do grupo em Ancara, Barbaros Muratoglu.