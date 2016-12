Turquia fala de trégua sem o aval da Rússia

A Rússia recusou comentar a notícia do cessar-fogo. "Não tenho informação suficiente. Não posso responder a isso", afirmou Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin.



Também um responsável dos rebeldes disse não poder confirmar o acordo e frisou que os contactos de paz vão continuar nos próximos dias. Outro rebelde explicou: "Os detalhes do cessar-fogo ainda não nos foram apresentados".



A Turquia anunciou esta quarta-feira ter alcançado um acordo com a Rússia para um cessar-fogo na Síria, mas a notícia não teve confirmação da Rússia e foi igualmente posta em causa por grupos sírios que lutam contra o regime de Bashar al-Assad. Apesar disso, a agência turca de notícias Anadolu dizia que a trégua entraria em vigor em todo o país à meia-noite de ontem (21 horas em Lisboa).Segundo fontes citadas pela Reuters, o acordo prevê uma divisão do país em zonas de influência regional e Assad continuaria no poder por mais alguns anos, apesar da oposição de Ancara."Todos sabem que não é possível uma transição política com Assad e também se sabe que é impossível os sírios se unirem em torno de Assad", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlut Cavusoglu.