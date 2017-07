Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turquia muito perto de adquirir sistema de defesa antiaéreo russo

Presidente executivo do conglomerado do Estado russo indicou que as questões técnicas relacionadas com a venda dos S-400 estavam "resolvidas".

Por Lusa | 17:13

Ancara e Moscovo estão perto de um acordo sobre a venda de sistemas de defesa antiaéreos russos S-400 à Turquia, afirmou esta terça-feira o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan.



"Concretizámos com a Federação da Rússia os passos necessários sobre esse assunto, já foram formalizadas as assinaturas. Se Deus quiser, veremos os S-400 no nosso país", declarou Erdogan num discurso em Ancara.



No entanto, ainda não foram divulgadas quais as assinaturas efetuadas para a aquisição do mais recente sistema de defesa de mísseis, que Erdogan anunciou na sua alocução. Na segunda-feira, o chefe de Estado turco tinha referido que as trocas relacionadas com este 'dossier' estavam "concluídas em grande parte".



"Não faremos qualquer comentário" sobre a questão, reagiu esta terça-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, citado pela agência noticiosa russa RIA Novosti.



As relações entre a Turquia e a Rússia distenderam-se nos últimos meses, após uma grave crise diplomática motivada pelo derrube de um bombardeiro russo por Ancara sobre a fronteira síria em novembro de 2015.



Caso se concretize, esta venda de sistemas de defesa antiaéreos ultramodernos a um país membro da NATO arrisca-se a suscitar uma reação negativa de Washington, e quando as relações entre a Turquia e os Estados Unidos se degradaram recentemente.



"Quando se trata da sua segurança, um país deve procurar todos os meios de assegurá-la da forma mais adequada possível", declarou esta terça-feira Erdogan, numa antecipação a eventuais críticas.



Na semana passada, Sergueï Tchemezov, presidente executivo do conglomerado do Estado russo Rostec, indicou que as questões técnicas relacionadas com a venda dos S-400 estavam "resolvidas".



"Apenas falta concluir o aspeto administrativo. Cabe aos governos turco e russo tomarem a decisão", disse Tchemezov, citado pela RIA Novosti.