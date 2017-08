Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turquia reforça presença militar na fronteira síria

Área onde as forças de Ancara e as milícias curdas se encontram regularmente.

Por Lusa | 14:54

A Turquia reforçou a sua presença militar na fronteira síria, numa área onde as forças de Ancara e as milícias curdas se encontram regularmente, noticiou este sábado a agência de notícias pró-governamental Anadolu.



Um comboio militar com pelo menos cinco obuses chegou à noite a Kilis (Sul),na fronteira com a Síria, que foi recentemente palco de troca de tiros entre o exército turco e combatentes curdos sírios das Unidades de Proteção Popular (YPG), organização considerada por Ancara como "terrorista".



Este movimento pretende reforçar os efetivos presentes na fronteira síria, precisou a agência, citando fontes militares.