Turquia vai homenagear embaixador russo assassinado

Os detidos são familiares e pessoas próximas do homicida do embaixador, Mevlüt Mert Altintas, um polícia da unidade anti-motim.



De acordo com os meios de comunicação turcos, a polícia está a investigar o vínculo entre o homicida e a organização do clérigo muçulmano Fethullah Güllen, a quem Ancara acusa de estar por detrás da tentativa de golpe de Estado no passado dia 15 de julho.



A polícia turca deteve hoje seis pessoas no âmbito das investigações relacionadas com o homicídio de Karlov na capital turca.Os detidos são familiares e pessoas próximas do homicida do embaixador, Mevlüt Mert Altintas, um polícia da unidade anti-motim.De acordo com os meios de comunicação turcos, a polícia está a investigar o vínculo entre o homicida e a organização do clérigo muçulmano Fethullah Güllen, a quem Ancara acusa de estar por detrás da tentativa de golpe de Estado no passado dia 15 de julho.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A rua onde se situa a embaixada da Rússia em Ancara passará a chamar-se Andrey Karlov, o nome do embaixador russo assassinado na segunda-feira, anunciou esta terça-feira o ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Mevlüt Çavusoglu.Os especialistas investigarão o homicídio de forma "transparente", acrescentou Çavusoglu, citado pela agência Efe, numa conferência de imprensa em Moscovo, onde se reuniu com os seus homólogos russo e iraniano para debater a situação na Síria e em Alepo.O chefe da diplomacia turca acrescentou que o objetivo do ataque foi o de prejudicar as relações entre a Turquia e a Rússia e que ambos os países estão conscientes disso.