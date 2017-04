Oposição apresenta pedido de anulação de votação na Turquia

O principal partido da oposição na Turquia, o CHP, anunciou que vai apresentar hoje ao Alto Conselho Eleitoral (YSK) um pedido de anulação do referendo de domingo sobre o reforço dos poderes do presidente Recep Tayyip Erdogan.



O pedido será apresentado pelas 14h30 (12h30 em Lisboa), adiantou o partido social-democrata em comunicado.



Um responsável do partido deveria reunir-se com o presidente do YSK duas horas mais cedo.





Desde o anúncio dos resultados do referendo, os dois principais partidos da oposição, o CHP e o HDP (pro-curdo), têm denunciado "manipulações" no escrutínio.Em causa, a decisão do YSK de considerar como válidos os boletins não marcados com o selo oficial das autoridades eleitorais.A oposição vê nessa decisão uma manobra que permite a fraude.Pouco após o anúncio do CHP, o primeiro-ministro turco, Binali Yildirim, declarou hoje que "toda a gente, a começar pelo principal partido da oposição, deve respeitar (...) a palavra da nação"."Os que se esforçam por lançar uma sombra sobre o resultado do referendo propagando alegações (de irregularidades) agem em vão. A vontade da nação foi expressa libremente nas urnas, este caso está terminado", disse.Uma missão de observadores da OSCE e do Conselho da Europa considerou na segunda-feira que a campanha não se desenvolveu em condições equitativas e que o escrutínio não esteve "à altura dos critérios" europeus.O presidente Erdogan respondeu imediatamente apelando aos observadores europeus que "se mantenham no seu lugar".Já hoje, a Alemanha instou a Turquia a esclarecer, quanto antes, as dúvidas sobre a limpeza do referendo.O ministro do Interior, Thomas de Maizière, fez a exigência em declarações hoje publicadas pelo diário "Rheinische Post", nas quais questiona que se possa fazer uma consulta em estado de emergência.Cerca de dois milhões e meio de votos no referendo constitucional na Turquia podem ter sido manipulados e caso fossem revistos alteravam o resultado, alertou hoje Alev Korun observadora do Conselho da Europa."Suspeita-se que mais de 2,5 milhões de votos tenham sido manipulados", disse Korun à rádio pública austríaca ORF.As declarações da observadora do Conselho da Europa, que acompanhou o referendo de domingo na Turquia, são coincidentes com as denúncias da oposição turca que admite impugnar os boletins que não estavam visados pelo selo das mesas eleitorais.Korun, porta-voz dos Verdes, partido da oposição austríaca, reconheceu que existem poucas possibilidades para se proceder à impugnação.A política austríaca, que esteve na Turquia onde integrou a missão de observação eleitoral da missão conjunta da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) e da assembleia parlamentar do Conselho da Europa, indicou que, apesar da denúncia, não testemunhou pessoalmente irregularidades durante o referendo.Mesmo assim, afirma que tem informações de que nas regiões onde se concentram as "importantes" minorias curdas o trabalho dos observadores conheceu obstáculos por parte das autoridades.Em concreto disse que dois observadores foram impedidos pela polícia de visitar as assembleias de voto na cidade de Diyarbakir.Por outro lado, sublinhou que nas redes sociais foram divulgados vídeos que, segundo a dirigente dos Verdes da Áustria, mostram a mesma pessoa a votar duas vezes.Mesmo assim, reconheceu que as imagens não foram investigadas.No relatório preliminar apresentado na segunda-feira em Ancara, os observadores internacionais disseram que o referendo não cumpriu os "níveis democráticos" sobretudo por causa da falta de oportunidades durante a campanha dominada "claramente" pelos apoiantes do "sim".Sobre as denúncias da oposição, a chefe da missão da OSCE, Tana Zulueta, considerou que a decisão da Junta Eleitoral, ao validar os boletins sem selo "ignorou uma importante medida de proteção num ato que vai contra a lei".Mesmo assim, frisou a mesma responsável que o mandato da missão internacional, integrada por 63 observadores de 26 países, não incluiu o julgamento sobre qual poderia ter sido o resultado "sem as anomalias observadas".O relatório final vai ser emitido dentro dos próximos 12 dias.