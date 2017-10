TV norueguesa mostra mapa da Península Ibérica 'sem' Portugal

Debatia-se a crise na Catalunha quando o erro ocorreu.

Forstår at innbygger i Catalonia er bekymret, når Spania plutselig har kolonisert Portugal. pic.twitter.com/V0e0zE6x8G — Mats Kirkebirkeland (@Kirkebirkeland) October 22, 2017

Según esta televisión noruega si Cataluña se independiza, invadimos Portugal. pic.twitter.com/5W8hL5rmIV — Edd!!! (@Thingstopia) October 24, 2017

A TV2, um canal norueguês, estava a debater a crise na Catalunha e a destituição do respetivo governo quando lançou um mapa da Península Ibérica para 'situar' a questão no mapa.Mas, em vez de mostrar onde é Portugal, Espanha e a região da Catalunha, apenas era possível ver uma grande bandeira espanhola sobre todo o território... e depois a catalã, no local respetivo.Na imagem, surgiam apenas duas bandeiras: a espanhola e a da Catalunha. A divulgação da imagem já valeu um coro de críticas ao canal TV2 nas redes sociais."Segundo a televisão norueguesa, se a Catalunha se tornar independente, invadimos Portugal", foram alguns dos comentários mais comuns.As piadas sobre o erro chegaram mesmo ao mundo futebolístico, com utilizadores espanhóis a mostrarem contentamento por - caso o mapa fosse verdadeiro - terem Cristiano Ronaldo na sua seleção nacional.