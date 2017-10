Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Twitter de Papa Francisco ultrapassa os 40 milhões de seguidores

Número foi divulgado quando completa cinco anos desde a sua criação, durante o pontificado de Bento XVI.

Por Lusa | 16:50

A conta oficial na rede social twitter do papa Francisco, que existe em nove idiomas, entre os quais o português, supera já os 40 milhões de seguidores, segundo a Secretaria para a Comunicação do Vaticano.



O número foi divulgado quando completa cinco anos desde a sua criação, durante o pontificado de Bento XVI.



A conta que tem mais seguidores é a espanhola com 14,6 milhões, seguida pela inglesa com 14 milhões e pela italiana com 4,6 milhões.



A conta portuguesa "PapaFrancisco@Pontifex_pt" tem três milhões de seguidores.



O papa Francisco, através dos seus colaboradores, enviou um ou dois tweets por dia com um pensamento espiritual, recordando a figura do santo do dia ou sobre uma celebração.



Segundo o gabinete de comunicação do Vaticano, nos últimos 12 meses mais de nove milhões juntaram-se ao já grande número de seguidores.



Além dos 40 milhões no Twitter, a conta do pontífice no Instagram também alcançou os 4,9 milhões depois da sua criação a 19 de março de 2015.



A conta no Twitter foi inaugurada em 2012 por Bento XVI.



Quando anunciou a sua renúncia, o número de seguidores era de três milhões.



Encerrada em 2012 durante o período de tempo entre a renuncia de Bento XVI e a eleição de Francisco (13 de março) e reabilitada a 17 de março de 2013 já com a fotografia no novo papa.