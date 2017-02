Twitter mostra a Trump como é que as 'mulheres se vestem'

O objetivo destas utilizadoras é provar que as mulheres não têm de usar saltos altos ou vestidos para executarem bem as suas profissões.

As mulheres tomaram de assalto o Twitter e o Instagram depois de Donald Trump ter alegadamente afirmado que gostava que as mulheres que trabalham na Casa Branca se 'vestissem como mulheres'.Os rumores surgiram através do site de notícias Axios, depois de uma fonte anónima que afirma ter trabalhado com o atual presidente dos EUA durante a sua campanha eleitoral ter dito que muitas das mulheres que já trabalharam ao lado de Trump se sentiram 'pressionadas a usar vestidos' para o impressionar.Na sequência das alegações, as mulheres criaram a hashtag #dresslikeawomen ('#vestircomoumamulher' em português) e têm publicado várias imagens de mulheres com fatos de austronautas, bombeiras e muitos outros.