Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uber paga 200 milhões para encerrar disputa judicial

Pagamento vai ser feito Waymo em ações da empresa de transportes privados.

11:04

A Uber vai pagar 245 milhões de dólares (200 milhões de euros) para encerrar uma disputa judicial com a Waymo, uma empresa que nasceu na Google como projeto de desenvolvimento de automóveis auto dirigidos.



O acordo surpreendente anunciado na sexta-feira chega quando os advogados da Uber e Waymo se preparavam para a primeira semana do julgamento que atraiu atenção internacional.



A Waymo apresentou a sua queixa há cerca de um ano, aumentando as preocupações da Uber com menções a um refinado assalto a alta tecnologia, orquestrada pelo seu ex-presidente executivo, Travis Kalanick, e um antigo engenheiro da Google.



Este engenheiro, Anthony Levandowski, foi depois trabalhar para a Uber, de onde foi despedido quando se recusou a responder a acusações de roubo.



À semelhança de muitos acordos, este também requereu compromissos pelas duas partes.



A Uber ofereceu inicialmente 490 milhões de dólares para encerrar o caso, mas o acordo não garantia à Waymo que a sua tecnologia não seria usada impropriamente.



O acordo final corta esta verba ao meio, mas dá à Waymo a garantia que pretendia para impedir que a sua tecnologia fosse usada nos carros autónomos da Uber.



O pagamento vai ser feito em ações da Uber e é uma pequena parte dos cerca de dois mil milhões de dólares de prejuízos que a Wayme estima que o alegado roubo feito pela Uber lhe terá provocado.