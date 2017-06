UE critica plano de May para proteger europeus que vivem no Reino Unido

Agência de Medicamentos

A UE lançou oficialmente o concurso para decidir para onde irão, após o Brexit, as sedes da Agência Europeia de Medicamentos e da Autoridade Bancária Europeia, ambas sediadas no Reino Unido. O voto decisivo terá lugar em novembro.



Restringir vistos

A UE decidiu ontem restringir a emissão de vistos para países que recusem receber de volta cidadãos que tenham visto recusados processos de legalização ou pedidos de asilo na Europa. Países como o Bangladesh e a Nigéria costumam recusar a readmissão de cidadãos.







A primeira-ministra britânica, Theresa May, foi ontem criticada, na cimeira de líderes europeus em Bruxelas, por apresentar um projeto "muito vago" para garantir os direitos dos cidadãos da UE a residir no Reino Unido após o Brexit. May discorda e considera que apresentou "uma proposta justa e séria".O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, considerou que a proposta fica "aquém das expectativas" e o presidente da Comissão Europeia, Jean- -Claude Juncker, falou de "um primeiro passo insuficiente".O primeiro-ministro belga, Charles Michel, foi ainda mais crítico, considerando a proposta "demasiado vaga". Mas May insiste que dá garantias sérias. "Os cidadãos da UE que fizeram a sua vida no Reino Unido poderão ficar e os seus direitos serão garantidos", afirmou: "Não haverá famílias separadas".Os pormenores do plano serão apresentados por escrito na segunda-feira, anunciou May.Mas, para lá dos detalhes do projeto, um pomo de discórdia nesta matéria diz respeito à resolução de conflitos. A UE entende que deve caber aos tribunais europeus deliberar sobre questões relativas a cidadãos da UE, enquanto May quer que a jurisdição seja dos tribunais britânicos.