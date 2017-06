UE distinguida com Prémio Princesa das Astúrias da Concórdia

Atualmente, a UE é formada por 28 Estados-membros e mais de 500 milhões de habitantes, sendo no seu conjunto o maior bloco económico do mundo que, "baseado no Estado de Direito, demonstrou ser um projeto de paz em si mesmo".Este é o oitavo e último galardão que a Fundação espanhola Princesa das Astúrias anunciou em 2017.Durante o corrente ano já foram distinguidos o artista sul-africano William Kentridge com o prémio das Artes, o grupo argentino de músicos e humoristas Les Luthiers com o da Comunicação e Humanidades, a Hispanic Society of America com o da Cooperação Internacional, a seleção de rugby da Nova Zelândia com o dos Desportos, a pensadora e investigadora britânica Karen Armstrong com o das Ciências Sociais, o poeta polaco Adam Zagajewski com o da Literatura e os físicos Rainer Weiss, Kip Thorne, Barry Barish, conjuntamente o Laboratório LIGO, com o da Investigação Científica e Técnica.Cada um dos prémios Princesa das Astúrias inclui, entre outras coisas, uma escultura do pintor e escultor espanhol Joan Miró e 50.000 euros, entregues numa cerimónia presidida pelo rei de Espanha, Felipe VI, que terá lugar em outubro no teatro Campoamor, em Oviedo.No ano passado, o Prémio da Concórdia foi atribuído à organização não-governamental Aldeias de Crianças SOS e em edições anteriores aos heróis de Fukushima, Unicef, Adolfo Suárez, rei Hussein da Jordânia, entre outros.