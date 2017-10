Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

UE diz que não serão os europeus a pagar pelo Brexit

Contribuintes dos 27 países-membros não vão pagar decisão britânica, garante Juncker.

03.10.17

A União Europeia reiterou esta terça-feira que permanecem "grandes divergências" nas negociações em torno do 'Brexit', designadamente sobre a "fatura" a pagar pela saída do Reino Unido, rejeitando que a mesma seja paga pelos contribuintes dos restantes 27 Estados-membros.



Na abertura de um debate no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, sobre o estado das negociações entre UE e Reino Unido para a concretização do 'Brexit', tanto o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, como o negociador-chefe da União, Michel Barnier, saudaram o recente discurso da primeira-ministra britânica Theresa May, em Florença, por ter mostrado maior "abertura", mas apontaram que palavras não bastam e sublinharam as diferenças que subsistem ao fim de seis meses e quatro rondas de negociações.



"Estou satisfeito por a primeira-ministra May e a sua equipa terem reconhecido que o Reino Unido tem obrigações financeiras que deve respeitar. Contudo, o diabo está como sempre nos detalhes, e os contribuintes da UE 27 não devem pagar pela decisão britânica", advertiu o presidente da Comissão Europeia.



Juncker comentou que o discurso proferido por May em Florença a 22 de setembro passado "foi conciliatório, mas discursos não são posições negociais e resta muito trabalho pela frente".



"Ainda não fizemos progressos suficientes" a nível dos termos do "divórcio" para se poder avançar para discussões sobre as relações futuras, reiterou o presidente do executivo comunitário.



Jean-Claude Juncker reconheceu que foram realizados "bons progressos a nível dos direitos dos cidadãos", mas ressalvou que "o indispensável papel do Tribunal de Justiça da UE para garantir esses direitos ainda tem que ser acordado".



Também Barnier saudou a "abertura" manifestada por May no seu discurso, mas sublinhou que permanecem "divergências sérias, em particular sobre o acordo financeiro".



"Sobre essa questão, as coisas são simples: não aceitamos pagar a 27 o que foi decidido a 28, é tão simples quanto isso. Os cidadãos não têm que pagar a consequência de uma decisão que não tomaram. Nem mais, nem menos do que isso", declarou, sendo aplaudido pela assembleia.



Parlamento Europeu lamenta progressos insuficientes nas negociações

O Parlamento Europeu lamentou hoje que os seis meses de negociações já decorridos desde que o Reino Unido acionou o artigo 50.º para a concretização do 'Brexit' não tenham permitido "progressos suficientes" nos principais dossiês.



A posição da assembleia encontra-se expressa numa resolução hoje adotada, por larga maioria, pelos eurodeputados -- 557 votos a favor, 92 contra e 29 abstenções -, imediatamente a seguir a um debate sobre o ponto da situação das negociações com o Reino Unido, durante o qual o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o chefe-negociador da UE, Michel Barnier, também sublinharam as "grandes divergências" que subsistem no diálogo com Londres.



"Na quarta ronda de negociações, ainda não foram alcançados progressos suficientes em matéria de direitos dos cidadãos, da Irlanda e Irlanda do Norte, e sobre o acerto das obrigações financeiras do Reino Unido", diz a resolução.



Os eurodeputados consideraram ainda que os compromissos recentemente assumidos pela primeira-ministra britânica, Theresa, May "se traduzam em mudanças palpáveis na posição do Reino Unido e em propostas concretas nesse sentido", incluindo a salvaguarda do conjunto de direitos de que os cidadãos beneficiam atualmente (cerca de 3,2 milhões de cidadãos da UE-27 residem no Reino Unido e 1,2 milhões de cidadãos britânicos residem na UE-27).



A resolução defende ainda o respeito na íntegra pelo Reino Unido das obrigações financeiras que contraiu enquanto Estado-membro da UE e a apresentação pelo governo britânico de uma solução única, eficaz e viável que impeça o restabelecimento da fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, que assegure a execução integral do Acordo de Sexta-Feira Santa e que esteja em conformidade com o direito da UE.



O PE sublinhou também que o período de transição, quando o Reino Unido deixar de ser Estado-Membro da UE, "só pode ser a continuação de todo o acervo comunitário, que implica a aplicação integral das quatro liberdades (livre circulação dos cidadãos, capitais, serviços e mercadorias), e que isso deve ser efetuado sem qualquer limitação à livre circulação das pessoas impondo novas condições".



Os eurodeputados defenderam que, a menos que exista um "avanço assinalável" nesses três domínios durante a quinta ronda de negociações, o Conselho Europeu deve decidir "adiar a sua avaliação sobre se foram registados suficientes progressos", na próxima reunião, agendada para 19 e 20 de outubro em Bruxelas.