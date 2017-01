UE e ONU criticam Israel por aprovar mais casas na Cisjordânia

A União Europeia e as Nações Unidas criticaram esta terça-feira a aprovação de construção de novas casas pelo Governo israelita em territórios ocupados da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental.



"É lamentável que Israel continue com aquela política, apesar da preocupação internacional e das objeções constantemente levantadas", referiu, em comunicado, o serviço de ação externa da União Europeia.



Os anúncios israelitas "prejudicam seriamente as perspetivas de uma solução viável de dois Estados", um israelita e outro palestiniano, apoiada pela União Europeia, salienta o comunicado.









"Qualquer decisão unilateral que possa ser um obstáculo para a solução de dois Estados é uma grande preocupação para o secretário-geral", disse o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric.



Segundo o porta-voz da ONU, a posição das Nações Unidas sobre a construção de colonatos continua a ser a mesma.



"Incluímos (o novo anúncio) na categoria de ações unilaterais", declarou.



Israel aprovou a construção de 2.500 casas na zona ocupada da Cisjordânia, anunciaram hoje as autoridades israelitas, cumprindo as promessas de expandir a construção de colonatos, agora com o conforto reforçado pela chegada de Donald Trump à Casa Branca.



