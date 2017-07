Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

UE examina suspeitas de cartel na indústria automóvel alemã

Comissão Europeia e o gabinete alemão investigam os construtores alemães Volkswagen, Audi, Porsche, BMW e Daimler.

Por Lusa | 20:00

A Comissão Europeia indicou este sábado que está a analisar informações que dão conta de um eventual cartel entre grandes construtores do setor automóvel alemão.



"A Comissão Europeia e o gabinete alemão anti-cartel receberam informações" sobre um eventual cartel entre os construtores alemães Volkswagen, Audi, Porsche, BMW e Daimler, "que estão a ser examinadas pela Comissão", indicou o executivo europeu.



"Nesta altura, é prematuro especular mais", disse um porta-voz de Bruxelas, acrescentando que "a Comissão Europeia e as autoridades nacionais da concorrência cooperam de perto neste tipo de assuntos".



Depois de analisar o caso, o executivo europeu decide se abre ou não um inquérito.



As declarações da Comissão surgem depois de um artigo na revista alemã Der Spiegel segundo o qual os cinco construtores teriam formado um cartel desde os anos de 1990, havendo concertação nomeadamente quanto à redução de emissões poluentes em veículos 'diesel'.



A Comissão Europeia pode aplicar multas pesadas neste tipo de situações. O recorde foi atingido em julho de 2016, com a União Europeia (UE) a aplicar uma multa de 2,93 mil milhões de euros a quatro fabricantes europeus de camiões, acusados de se terem concertado durante 14 anos quanto aos preços de venda.