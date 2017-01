UE não tem necessidade de aconselhamento externo

"Os valores são o respeito, apoio mútuo em caso de perigo, mas também o compromisso com a democracia, a defesa das liberdades, a igualdade entre mulheres e homens e a dignidade do ser humano", salientou François Hollande.Em entrevista ao jornal alemão "Bild" e ao britânico "The Times", Donald Trump afirmou que o Reino Unido tinha feito bem em sair da União Europeia, dominada pela Alemanha.Para François Hollande, a "Europa é uma criação original, fundada em nações que escolheram enfrentar uma série de desafios".Na entrevista ao "Bild" e ao "The Times", Donald Trump considerou também que a NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) é "obsoleta porque foi concebida há anos e anos" e "porque não se ocupou do terrorismo".François Hollande respondeu, afirmando que a organização não está obsoleta, porque as ameaças permanecem.