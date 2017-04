UE prolonga por um ano sanções contra o Irão

As sanções também visam pessoas envolvidas em casos de tortura, tratamento desumano e apedrejamentos ou enforcamentos.



A decisão anunciada hoje prolonga as sanções ao Irão até 13 de abril de 2018.



Estas sanções são diferentes daquelas que foram aplicadas ao Irão (e depois levantadas) por causa do programa nuclear iraniano.



A União Europeia prolongou por um ano as sanções contra o Irão, até abril de 2018, devido a "graves violações dos direitos humanos", indicou o bloco europeu em comunicado.No mesmo comunicado, a UE especificou que também prolongou um bloqueio a 82 pessoas (impedidas assim de viajar para a Europa), bem como o congelamento de ativos às mesmas 82 pessoas.Também bloqueou as exportações a partir da UE de produtos que possam contribuir para a repressão de opositores internos no Irão.