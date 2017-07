UE qualifica de "profanação" o ataque na Esplanada das Mesquitas

Juiz federal do Hawai reduziu o número de estrangeiros e refugiados a quem se pode aplicar a proibição de viajar para os Estados Unidos.

Conversa telefónica entre Presidente dos EUA e Salman bin Abdulaziz acontece no final de uma intensa semana de contactos diplomáticos na região do Golfo.

Imagem publicada na internet valeu várias críticas de clientes preocupados com a higiene.

Naser Hariri reiterou as acusações ao Governo de Damasco, por "não se comprometer em qualquer discussão ou negociação real".

Comunistas alertam para as "gravíssimas consequências" do "plano golpista" contra o povo venezuelano.

Mundo

Erdogan dirigiu duras palavras aos críticos das purgas do Governo dirigidas a alegados simpatizantes do golpe no funcionalismo público.