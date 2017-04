UE quer divórcio antes de discutir nova relação

No entanto, acrescentam, a UE acabará por ceder, pelo menos parcialmente, às pretensões britânicas, já que será "impossível" negociar certos aspetos da separação - como a questão das fronteiras da Irlanda, por exemplo - sem ter uma ideia de qual será a futura relação entre Londres e a UE.



A intenção britânica de negociar em paralelo os termos de saída da UE e a futura relação comercial com os ex-parceiros esbarrou num aparente muro de firmeza dos 27. Bruxelas exige fixar primeiro as condições do divórcio e só depois falar do futuro.Angela Merkel já tinha avisado que a prioridade é "desembaraçar a relação intricada" antes de negociar os termos da futura relação comercial entre o Reino Unido e a UE, e ontem a mesma posição foi reforçada pelo PR francês François Hollande."Primeiro, temos de discutir os termos da saída, principalmente no que diz respeito aos direitos dos cidadãos da UE e aos compromissos financeiros assumidos pelo Reino Unido. Só depois, e com base nos progressos alcançados, é que podemos abrir a discussão sobre o quadro das relações futuras", frisou .