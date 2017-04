UE só faz acordo se houver progressos

Está também definida uma estimativa do que o Reino Unido terá de pagar para sair da União Europeia: cerca de 60 mil milhões de euros. As linhas de orientação terão de ser aprovadas pelos restantes membros da UE, numa cimeira marcada para 29 de abril.

O Reino Unido só poderá negociar um acordo de comércio livre com a União Europeia depois de aceitar as exigências dos 27 estados-membros. A garantia é do Conselho Europeu, que enviou uma proposta com linhas de orientação para as negociações do Brexit, que terão de ser aprovadas pelos restantes países do bloco."Só quando tivermos alcançado progressos suficientes da saída é que podemos discutir o quadro da nossa futura relação", garantiu o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, em Malta, acrescentando: "Começar negociações simultâneas sobre todos os assuntos ao mesmo tempo, como o Reino Unido sugere, é algo que não acontecerá".A UE inicia, assim, um processo de negociações faseadas, ao contrário do pretendido por Londres. O objetivo da proposta é preservar os interesses da União Europeia, "dos cidadãos, dos estados membros, e dos seus negócios". Londres terá de garantir, por exemplo, os direitos de residência aos 30 milhões de cidadãos da UE que residem no Reino Unido.