UE vai dar mais tempo a May mas exige fatura de saída

May reiterou que o Reino Unido pretende honrar os seus compromissos.

Por Francisco J. Gonçalves | 10:15

O Brexit centrou ontem as atenções do Conselho Europeu, em Bruxelas. Os 27 aliviaram ligeiramente a pressão sobre o Reino Unido, ao adiarem as negociações do acordo até dezembro.



Mas alertaram a PM britânica, Theresa May, de que é crucial avançar no acerto de contas com a UE para que possa haver um acordo. "É muito claro que são precisos novos avanços", frisou Angela Merkel.



A isto respondeu May, garantindo: "Vamos honrar os compromissos."



Contudo, sublinhou que o seu governo está a estudar "linha a linha" os compromissos assumidos no seio da UE para que não haja cálculos abusivos sobre a fatura de saída.