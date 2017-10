Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uganda expulsa peritos militares norte-coreanos para cumprir sanções da ONU

Vice-ministro dos Negócios Estrangeiros ugandês, garantiu que todos os diretores de empresas norte-coreanas que operam no Uganda já deixaram o país.

Por Lusa | 15:33

O Governo do Uganda expulsou especialistas militares e diretores das empresas norte-coreanas que operam no país, cumprindo as sanções decretadas pelas Nações Unidas contra a Coreia do Norte devido ao programa de armamento nuclear de Pyongyang.



O anúncio da decisão foi feito em Campala pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros ugandês, Okello Oryem, que, em declarações à agência noticiosa AP, garantiu que todos os diretores de empresas norte-coreanas que operam no Uganda já deixaram o país.



Segundo o governante ugandês, no país estão apenas alguns diplomatas, a aguardar o regresso a Pyongyang, ou indivíduos que não se inscrevem naquelas duas categorias.



Okello Oryem salientou que o Governo ugandês exigiu especificamente a saída de pessoas ligadas à Korea Mining Development Trading Corporation, um dos intermediários primários no negócio de venda de armamento e que está sob sanções, tanto da ONU como dos Estados Unidos.



Quanto aos peritos militares, que há décadas são dos principais parceiros na formação do exército e forças de segurança do Uganda, já todos deixaram praticamente o país.



Os países africanos têm estado sob pressão crescente para o total cumprimento das sanções das Nações Unidas a Pyongyang.