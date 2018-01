Última Super Lua do ano acontece esta noite

Fenómeno da Super Lua Azul de Sangue não é visível em Portugal.

17:39

Esta terça-feira à noite marca o início do fenómeno designado de Super Lua Azul de Sangue, o que significa que vai existir a junção de três momentos lunares diferentes ao mesmo tempo. A Super Lua acontece quando esta se encontra no ponto de órbita mais próximo da terra.



Denominada Lua Azul, visto que se trata da segunda lua cheia este mês, sucede à que aconteceu no dia 1 de janeiro. O evento ainda será marcado por uma Lua de Sangue, ou seja, vai existir um eclipse lunar que torna a lua temporariamente vermelha.



Em Portugal vai ser possível observar um aumento do tamanho da lua a partir desta noite, porém o eclipse terá o seu pico às 13h27 de quarta-feira.

Segundo o comunicado emitido pela NASA, este fenómeno vai servir como objeto de estudo para os cientistas, pois oferece a oportunidade perfeita de "descobrirem o que acontece quando a superfície da lua arrefece rapidamente."

Esta nova informação ainda vai permitir aos investigadores da agência "compreender algumas características do rególito – a mistura de solo e rochas soltas na superfície – e como este muda ao longo do tempo."

"Durante o eclipse lunar a mudança de temperatura da lua é tão drástica que é como se a superfície da mesma estivesse dentro de um forno ligado e passasse para um congelador numa questão de horas", explicou Noah Pedro, cientista da NASA.

O eclipse total da lua só pode ser observado na Austrália, na Ásia, no Oeste da América do Norte e no Pacífico. No entanto, a NASA vai transmitir todo o processo em direto a partir da página de e no canal de Youtube.