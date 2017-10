Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ultimato do governo espanhol ficou sem resposta

Carles Puigdemont não esclareceu se declarou ou não a independência da região.

09:34

O primeiro prazo do ultimato feito na semana passada por Mariano Rajoy ao líder do Governo Autonómico da Catalunha expirou ontem sem que Carles Puigdmont esclarecesse se declarou ou não a independência da região no seu discurso de há uma semana no Parlamento Regional.



Madrid lembra que o líder catalão tem "uma última oportunidade" até quinta-feira para "repor a legalidade" e garante que Puigdemont "será o único responsável pela aplicação da Constituição".



"Não era muito difícil responder sim ou não", criticou a vice-primeira-ministra Soraya Saénz de Santamaría, referindo-se à carta enviada por Puigdemont a Rajoy, onde o líder catalão volta a apelar ao diálogo mas não esclarece se a independência foi ou não declarada, como o governo de Madrid tinha exigido.



Assim, adiantou Santamaría, Puigdemont tem até às 10 horas de quinta-feira para "repor a legalidade", caso contrário, o governo avançará para a aplicação do Artigo 155 da Constituição, que prevê a suspensão da autonomia da Catalunha, a dissolução de todas as instituições autonómicas e a convocação de eleições regionais.



Quanto à exigência de diálogo feita por Puigdemont, a reação de Madrid foi clara: "ninguém nega o diálogo, mas este deve realizar-se dentro da legalidade e com clareza", disse Santamaría.



Juíza recusa prisão preventiva de Trapero

A juíza de instrução Carmen Lamela recusou ontem decretar a prisão preventiva de Josep Lluís Trapero, comandantes dos Mossos d’Esquadra, a polícia regional catalã, mas retirou-lhe o passaporte, proibiu-o de sair de Espanha e obrigou-o a apresentar-se de quinze em quinze dias em tribunal.



Trapero é acusado de sedição por se ter recusado a socorrer um grupo de guardas civis e agentes judiciais cercados por uma multidão independentista.



150 empresas saem por dia da Catalunha

Cerca de 150 empresas deixaram diariamente a Catalunha desde que se agravou o desafio independentista, segundo dados da entidade responsável pelo registo de empresas.



A situação agravou-se após a saída dos dois maiores bancos catalães, Sabadell e Caixabank.



PORMENORES

Pressão sobre Puigdemont

Os independentistas radicais da CUP (Candidatura de Unidade Popular) consideram "impossível" o diálogo com Madrid e estão a pressionar Puigdemont para proclamar a república catalã esta semana ou na próxima.



Mas paga parte da fiança

O ex-presidente da Generalitat Artur Mas depositou ontem 2,2 milhões de euros da fiança reclamada pelo tribunal no âmbito do processo judicial pela organização da consulta independentista ilegal de 2014 e pediu o alargamento do prazo para pagar os restantes 3 milhões.