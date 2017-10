Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um morto e dois feridos nos incêndios que já destruíram mais de 1500 casas na Califórnia

Mais de 50 mil pessoas estão sem eletricidade.

As autoridades da Califórnia anunciaram pelo menos um morto e dois feridos nos incêndios que destruíram mais de 1.500 casas, estabelecimentos comerciais e outras estruturas no norte do Estado norte-americano da Califórnia.



Responsáveis pelos serviços de bombeiros referiram esta segunda-feira que a prioridade se concentra na retirada de residentes e proteção da vida das populações, em detrimento do combate às chamas ou na proteção de edifícios.



O diretor do Departamento para a proteção de fogos (DFFP), Ken Pimlott, disse que os incêndios ainda estão fora de controlo, impossibilitando um primeiro balanço oficial sobre os danos materiais e o número de pessoas feridas ou mortas.



Ken Pimlott referiu ainda que 50.000 pessoas estão sem eletricidade.



O mês de outubro é considerado o mais perigoso para incêndios no Estado da Califórnia.



O mesmo responsável referiu-se a mais 1.500 fogos nas zonas naturais em 2017, em comparação com o mesmo período do ano passado.



O governador da Califórnia, Jerry Brown, declarouesta segunda-feira o estado de emergência em três condados assolados por vários incêndios destruidores, que já provocaram pelo menos um morto e dois feridos graves.



O estado de emergência foi declarado nos condados de Napa, Sonoma e Yuba, situados a norte da bacia de São Francisco e da capital estadual, Sacramento.



Os bombeiros californianos informaram que estes incêndios, designados Tubbs et Atlas, estendem-se por 20 mil hectares.



No total, mais de duas dezenas de fogos declararam-e nestes condados, célebres pela sua produção de vinho.