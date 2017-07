Um morto e oito feridos numa explosão de gás em Espanha

Homem de 80 anos morreu num prédio de habitação em Navarra.

Por Lusa | 10:58

1 muerto y 8 heridos en explosión e incendio vivienda en Puente La Reina, #Navarra. Video @Ale21Ruiz04 pic.twitter.com/ZlFpZE5o9z — InfoEmergencias (@InfoEmerg) July 30, 2017

Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas, uma das quais em estado muito grave, esta madrugada numa explosão de gás e um incêndio numa casa em Puente la Reina, na província espanhola de Navarra.O governo provincial acredita que a vítima mortal deverá ser o inquilino do apartamento onde deflagrou o incêndio, um homem com cerca de 80 anos, mas está a aguardar que seja concluída a sua identificação.Os feridos eram pessoas que passavam perto do local e foram atingidas pelos estilhaços projetados da explosão ocorrida ao início da madrugada na rua Cortes de Navarra 4, adianta a agência espanhola Efe.Na altura da explosão, havia muitas pessoas na rua devido às comemorações das festas da cidade.O corpo da vítima foi encontrado carbonizado no interior da casa, cuja parede frontal foi destruída pela explosão e os tijolos caíram para a rua, atingido as pessoas que se encontravam no local, adianta a Efe.A explosão afetou a estrutura do edifício de três andares, uma situação que levou a que os moradores tivessem que ser retirados, um dos quais apresentava lesões num braço, para serem instalados noutros locais.Segundo o Governo, oito pessoas ficaram feridas, quatro foram transportadas para o Hospital de Navarra em ambulâncias, um dos quais com um prognóstico muito reservado.Os restantes foram assistidos na sede da Associação Dya de Puente la Reina.O fogo foi combatido por bombeiros do parque de Estella.