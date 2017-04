Um morto e três feridos em tiroteio nos EUA

"Um suspeito foi detido e a investigação está em curso", afirma um comunicado da polícia, acrescentando que a estação está temporariamente fechada.





O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas esta quinta-feira na sequência de um tiroteio na estação de comboios de Atlanta, nos Estados Unidos. Todas as vítimas têm cerca de 30 anos.O atirador, um homem também com cerca de 30 anos, entrou dentro de uma carruagem e disparou aleatoriamente contra os passageiros. O suspeito já foi detido.O tiroteio aconteceu na estação de West Lake cerca das 16h30 (hora local). As equipas de emergência encontram-se no local.