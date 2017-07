Um morto e vários feridos em ataque em supermercado na Alemanha

Polícia alemã já deteve o suspeito, em Hamburgo.

#BREAKING Attaque au couteau à Hambourg, 1 mort et plusieurs blessés. L'assaillant arrêté pic.twitter.com/4rqMNsH48b — Julien Le Clézio (@JulienLeClezio) 28 de julho de 2017

#Barmbek: Ein Täter hat mehrere Personen in einem Supermarkt angegriffen & verletzt. Eine Person verstorben. Tatverdächtiger festgenommen. pic.twitter.com/TPKtqmjamp — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) July 28, 2017

Um homem atacou com um pequeno machado várias pessoas em Hamburgo, na Alemanha, fazendo pelo menos um morto e vários feridos. A Polícia de Hamburgo confirmou o caso através da rede social TwitterSegundo o jornal alemão Bild, o homem atacou pessoas que estavam a passar na rua em frente ao supermercado na cidade alemã. Segundo o relato do jornal , ao ouvir as sirenes das forças policiais a aproximarem-se o homem entrou num supermercado, onde atacou várias pessoas.O suspeito já foi detido pela polícia, e uma foto do homem com a cara tapada por um pano ensanguentado já foi divulgada na imprensa, mas não é ainda conhecido o motivo do ataque. Segundo o Bild, as autoridades garantem que o ataque é obra de uma só pessoa.Uma testemunha conta que o homem começou por atacar três pessoas e depois gritou 'Alá é Grande', a habitual saudação islâmica.(Em atualização)