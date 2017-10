Um morto e vários feridos em queda de aeronave da Greenpeace

Aparelho caiu na Amazónia.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 21:39

Um avião monomotor do grupo ecológico Greenpeace despenhou-se esta terça-feira no interior da selva amazónica brasileira, deixando ao menos um dos ocupantes morto. De acordo com informações iniciais do próprio Greenpeace, ao menos outras quatro pessoas ficaram feridas no acidente.

A aeronave caiu na região do Arquipélago de Anavilhanas, conjunto de ilhas num dos caudalosos rios que cortam o estado brasileiro do Amazonas. Segundo a Força Aérea Brasileira, destroços do aparelho já foram avistados no rio ao largo da cidade de Novo Airão.

A queda ocorreu cerca das 15h00 do novo horário brasileiro de Verão, quando eram 18 horas em Lisboa. O aparelho que se despenhou era um Cessna Caravan 208 anfíbio.