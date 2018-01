Um morto e vários feridos em tiroteio numa escola americana

Pelo menos cinco estudantes ficaram feridos. Atirador foi detido.

Um tiroteio numa escola secundária de Marshall County, no estado americano do KEntucky fez, esta terça-feira pelo menos um morto e vários feridos.



O governador do estado, Matt Bevin, confirma no Twitter que "o atirador está detido, uma morte confirmada e vários detidos. Muito está por saber".



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Tragic shooting at Marshall County HS...Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded...Much yet unknown...Please do not speculate or spread hearsay...Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us...</p>— Governor Matt Bevin (@GovMattBevin) <a href="https://twitter.com/GovMattBevin/status/955813278877454337?ref_src=twsrc%5Etfw">23 de janeiro de 2018</a></blockquote>

A CBS diz que pelo menos cinco estudantes ficaram feridos.



