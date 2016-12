Uma mulher morreu na quinta-feira num tiroteio na Universidade de Utah, no oeste dos Estados Unidos da América, informou a polícia.



O atacante disparou contra si mesmo, ficando ferido com gravidade, indicou o chefe da polícia da Universidade de Utah, Dale Brophy, explicando que se desconhece se existia uma relação entre a vítima e o autor dos disparos.



As imagens das televisões locais mostraram um grande contingente policial no 'campus' e várias ambulâncias.

