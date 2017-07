Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um palestiniano morto e seis feridos em confrontos com soldados israelitas

Confrontos ocorreram duas semanas após de protestos resultantes da crise da esplanada das mesquitas em Jerusalém.

Por Lusa | 17:04

Um palestiniano de 16 anos morreu esta sexta-feira com um tiro na cabeça e outros seis ficaram feridos em confrontos com o exército israelita na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza, informou o Ministério da saúde do enclave.



"Nas últimas horas, centenas de palestinianos participaram em protestos violentos junto à fronteira onde estava forças de segurança, atirando pedras contra estes", disse um porta-voz oficial do ministério, citado pela Agência Efe.



"As forças de segurança responderam disparando para o ar a fim de parar os instigadores, mas estes continuaram a avançar apesar das advertências e os soldados abriram fogo", disse o porta-voz da mesma.



Os confrontos ocorreram num dia de tensão, sexta-feira dia sagrado para os muçulmanos e após duas semanas de protestos resultantes da crise da esplanada das mesquitas em Jerusalém.