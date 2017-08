Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um polícia entre 10 pessoas assassinadas encontradas no México

A violência no Estado de Guanajuato aumentou recentemente.

07:44

Dez pessoas foram encontradas assassinadas em vários locais no Estado mexicano de Guanajuato, incluindo um chefe da polícia e quatro membros da mesma família, informaram as autoridades na segunda-feira.



Fonte do gabinete do procurador-geral federal especificou que o chefe da polícia J. Santos Juarez Rocha, da cidade de Celaya, e um dos seus guarda-costas foram encontrados mortos na manhã de segunda-feira nos arredores de uma cidade próxima, Salamanca.



Na cidade, também próxima, de Abasolo, um casal e dois filhos adultos foram executados na sua residência e uma quinta vítima foi descoberta no exterior da habitação, afirmou Laura Edith Ortega, uma investigadora do gabinete do procurador estadual de Guanajuato. Dois outros filhos escaparam incólumes.



Foram ainda encontrados os corpos de dois adolescentes, em locais separados, em Abasolo.



Um démico homicídio foi relatado na cidade de Irapuato.



A violência no Estado de Guanajuato aumentou recentemente. As estatísticas governamentais indicam que os assassínios aumentaram 20% no primeiro semestre de 2017, em relação ao mesmo período de 2016.