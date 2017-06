Um polícia morto e outros quatro feridos em atentado no Cairo

Um polícia egípcio morreu e quatro ficaram feridos no sábado à noite, na explosão de uma bomba perto de um veículo das forças de segurança no Cairo, informou hoje o Ministério do Interior em comunicado.

A bomba estava na berma da estrada que circunda o bairro residencial de Al-Maadi, no sul da capital egípcia, e foi presumivelmente detonada por telemóvel, quando o veículo estava a passar no local, segundo a agência de notícias estatal MENA.

As forças de segurança encerraram as entradas e saídas da cidade e selaram o local do acidente para fazer as investigações necessárias à identificação dos atacantes e levá-los à justiça, segundo o comunicado do ministério.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





100%

100% Muito satisfeito