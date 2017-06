Uma dezena de mortos devido às chuvas intensas nos últimos dias no Senegal

O temporal causou grandes danos materiais e afetou centenas de pessoas em diferentes localidades do país, com as vítimas a pedirem ajuda governamental urgente.



O ministro do Interior do Senegal, Abdoulaye Daouda Diallo, foi à Houdalaye manifestar a sua solidariedade para com as vítimas e tomar as medidas necessárias para ajudar os que foram atingidos pelos estragos da chuva.O temporal causou grandes danos materiais e afetou centenas de pessoas em diferentes localidades do país, com as vítimas a pedirem ajuda governamental urgente.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Pelo menos 10 pessoas morreram e várias ficaram feridas devido às chuvas intensas nos últimos dias no Senegal, informaram esta quarta-feira os 'media' locais.Seis dos mortos ficaram presos sob os escombros de um edifício que desabou devido a uma forte tempestade em Houdalaye, no norte, informou a emissora de rádio privada RFM, e na segunda-feira, quando começaram as precipitações, quatro adolescentes perderam a vida depois de serem arrastados pela corrente de água em Kolda, no sul.As equipas de emergência conseguiram resgatar com vida outras seis pessoas que ficaram presas no desabamento, e foram encaminhadas para um hospital próximo.