Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uma turista morta e 12 feridos em acidente com balão de ar quente

Vítima mortal é uma mulher.

09:02

Uma turista morreu e outras 12 pessoas ficaram feridas após a queda de um balão de ar quente esta sexta-feira, no Egito.



O balão, com turistas de diferentes nacionalidades e egipcios a bordo caiu no oeste da cidade de Luxor, segundo avança a agência de notícias estatal MENA.



O ministério da saúde local avançou que a vítima mortal é uma mulher.



Em 2015, 19 turistas asiáticos e europeus, morreram em Luxor quando um balão de ar quente se incendiou e caiu após uma explosão no ar.