União Europeia ameaça Polónia com ‘opção nuclear’

Varsóvia pode perder direito de voto em Bruxelas.

Por Ricardo Ramos | 21.12.17

A Comissão Europeia ativou o processo legal para sancionar a Polónia pelas ameaças à independência judicial e deu um prazo de três meses ao governo de Varsóvia para inverter o rumo ou perder o direito de voto na UE.



A chamada ‘opção nuclear’ consiste na invocação do Artigo 7 do Tratado de Lisboa, que permite sancionar um estado-membro que não cumpra as regras internas da UE, e que agora é usado pela primeira vez.



Em causa está a controversa reforma do sistema judicial polaco, que Bruxelas considera violar o princípio da separação de poderes e acabar com a independência de juízes e magistrados, que passam a ser nomeados pelo governo.



A decisão abriu, no entanto, brechas na UE, com a Hungria a ameaçar vetar qualquer sanção contra a Polónia.



Já o governo de Varsóvia diz que a decisão da UE é "política" e não passa de uma retaliação por o país recusar acolher refugidos muçulmanos.