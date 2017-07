Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

União Europeia castiga 16 sírios envolvidos em ataques químicos

Indivíduos vão enfrentar restrições relacionadas com vistos de viagem e congelamento de contas bancárias.

10:50

O Reino Unido disse esta segunda-feira que a União Europeia vai aplicar sanções a 16 cidadãos sírios, militares e funcionários governamentais, que terão estado envolvidos nos ataques com armas química contra civis.



O chefe da diplomacia britânica, Boris Johnson disse à margem do encontro dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, em Bruxelas, que os 16 indivíduos vão enfrentar restrições relacionadas com vistos de viagem e congelamento de contas bancárias.



Johnson disse que a medida mostra as intenções do Reino Unido e "dos amigos da Europa" sobre os ataques com armas químicas na Síria.



Em maio, a União Europeia prolongou por mais um ano as medidas restritivas contra o regime de Damasco devido "às agressões" contra a população civil.



No total, os 28 Estados da União Europeia aplicaram sanções contra 240 cidadãos da Síria e a 67 organismos do país e que impõem restrições à atribuição de vistos de viagem e congelamento de contas em bancos na Europa.