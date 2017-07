Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

União Europeia condena míssil disparado pela Coreia por ameaça à paz e segurança

UE adverte Pyongyang "de abster-se de novas provocações que podem aumentar as tensões regionais e mundiais".

Por Lusa | 21:08

A União Europeia (UE) condenou esta sexta-feira o disparo de um tiro de míssil pela Coreia do Norte, declarando que o ato "ameaça seriamente a paz e a segurança internacionais".



A diplomacia europeia considera que este tiro de míssil "é uma violação flagrante das obrigações internacionais da Coreia do Norte, tal como está determinado em muitas resoluções do Conselho de Segurança da ONU".



No mesmo comunicado, a UE adverte Pyongyang "de abster-se de novas provocações que podem aumentar as tensões regionais e mundiais".