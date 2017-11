Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

União Europeia e Irão prosseguem diálogo sobre acordo nuclear

Próxima ronda negocial vai ocorrer em Teerão na próxima segunda-feira.

Por Lusa | 13:47

A União Europeia (UE) e o Irão anunciaram que vão prosseguir, na próxima segunda-feira, com a terceira ronda de diálogo político para a realização de um pacto nuclear.



A ronda vai realizar-se num momento classificado como "delicado" para a realização de um pacto nuclear com o Irão, pela alta-representante da UE para a Política Externa e Segurança, Federica Mogherini, que destacou as ameaçadas realizadas pelos Estados Unidos, depois de Donald Trump ter informado que não iria respeitar o acordo.



Citado pela agência EFE, o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) indicou que a ronda terá lugar em Teerão e a representação europeia será encabeçada pela secretária-geral da entidade, Helga Schmid.



O SEAE acrescenta que a agenda de trabalhos "incluirá um conjunto de temas bilaterais e regionais".



Na semana passada, o comissário europeu para a Agricultura, Philip Hogan, comprometeu-se a aumentar as relações com o Irão, tendo em conta a situação de incerteza provocada pela decisão dos Estados Unidos.



O acordo nuclear, assinado em 2015 entre Irão, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China e Alemanha, limita o programa atómico de Teerão, em troca do levantamento das sanções económicas internacionais.



Em 2016, a retirada das penalizações traduziu-se num aumento de 344,8% das exportações do Irão para a Europa, face ao ano anterior.